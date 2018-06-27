ДТП у Рівненській області: підозрюваного взято під варту без застави

Здійснюється досудове розслідування

У Рівненській області підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло четверо осіб, взято під варту без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області

"За ініціативи прокуратури Рівненської області до підозрюваного Рівненським міським судом 27 червня 2018 року застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Так, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель чотирьох осіб (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Як вже повідомлялося, ця дорожньо-транспортна пригода сталася 25 червня 2018 року поблизу села Орлівка Сарненського району.

Як зазначається, на підставі здобутих слідчим спільно із прокурором доказів попередньо встановлено, що 20-річний житель м. Сарни, керуючи автомобілем "Mercedes-Benz", порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення із маршрутним таксі, яке від удару відкинуло на смугу зустрічного руху.

У подальшому відбулось зіткнення останнього із вантажним автомобілем. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі 3 автомобілів загинуло 4 людини, ще 7 отримали травми різного ступеня тяжкості

"Водія легкового транспортного засобу затримано правоохоронцями на місці події, йому обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину", - йдеться у повідомленні.

На даний час у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівненській області поліція затримала 20-річного водія легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі, він перебував у нетверезому стані.

Також додамо, що у Рівненській області біля села Орлівка Сарненського району 25 червня маршрутка зіткнулася з легковим автомобiлем і вантажівкою. В результаті ДТП загинуло четверо людей.