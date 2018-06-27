Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ДТП у Рівненській області: підозрюваного взято під варту без застави

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 18:58
Фото: місце ДТП (rv.npu.gov.ua)
Фото: місце ДТП (rv.npu.gov.ua)

Здійснюється досудове розслідування

У Рівненській області підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло четверо осіб, взято під варту без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області

"За ініціативи прокуратури Рівненської області до підозрюваного Рівненським міським судом 27 червня 2018 року застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Так, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель чотирьох осіб (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Як вже повідомлялося, ця дорожньо-транспортна пригода сталася 25 червня 2018 року поблизу села Орлівка Сарненського району. 

Як зазначається, на підставі здобутих слідчим спільно із прокурором доказів попередньо встановлено, що 20-річний житель м. Сарни, керуючи автомобілем "Mercedes-Benz", порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення із маршрутним таксі, яке від удару відкинуло на смугу зустрічного руху.

У подальшому відбулось зіткнення останнього із вантажним автомобілем. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі 3 автомобілів загинуло 4 людини, ще 7 отримали травми різного ступеня тяжкості

"Водія легкового транспортного засобу затримано правоохоронцями на місці події, йому обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину", - йдеться у повідомленні.

На даний час у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівненській області поліція затримала 20-річного водія легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі, він перебував у нетверезому стані. 

Також додамо, що у Рівненській області біля села Орлівка Сарненського району 25 червня маршрутка зіткнулася з легковим автомобiлем і вантажівкою. В результаті ДТП загинуло четверо людей.

У Слов'янську у результаті ДТП з маршруткою постраждали 9 людей У Греції сталася ДТП з мігрантами, загинули троє осіб
Теги публікації: Рівненська область, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся