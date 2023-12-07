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ДТП під Ізюмом: поліція показала відео наслідків аварії з 6 жертвами

Четвер 07 грудня 2023 16:29
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ДТП під Ізюмом: поліція показала відео наслідків аварії з 6 жертвами Фото: поліція показала відео наслідків аварії під Ізюмом із 6 жертвами (t.me/police_kh_region)
Автор: Іван Носальський

В Ізюмському районі Харківської області сьогодні, 7 грудня, вранці сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули шестеро людей. З'явилось відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.

Правоохоронці нагадують, що аварія сталася 7 грудня вранці біля села Новопавлівка Ізюмського району - зіткнулися вантажний автомобіль TATRA, мікроавтобус Nissan Primastar та автомобіль Mitsubishi. На місці загинули шестеро людей: водій та пасажири Nissan Primastar. Двох водіїв інших автомобілів госпіталізовано з множинними травмами.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Фото: наслідки аварії під Ізюмом (t.me/police_kh_region)

Що передувало

Нагадаємо, про страшну аварію під Ізюмом стало відомо ще сьогодні, 7 грудня, вранці. Рятувальники після прибуття на місце події вирізали з автомобілів потерпілих та тіла загиблих.

Потім поліцейські повідомляли про шістьох загиблих і п'ятьох постраждалих внаслідок ДТП. Але пізніше з'ясувалося, що постраждали двоє людей.

Правоохоронці вже тоді почали встановлювати обставини події.

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