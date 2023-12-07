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ДТП под Изюмом: полиция показала видео последствий аварии с 6 жертвами

Четверг 07 декабря 2023 16:29
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ДТП под Изюмом: полиция показала видео последствий аварии с 6 жертвами Фото: полиция показала видео последствий аварии под Изюмом с 6 жертвами (t.me/police_kh_region)
Автор: Иван Носальский

В Изюмском районе Харьковской области сегодня, 7 декабря, утром произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Появилось видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram.

Правоохранители напоминают, что авария произошла 7 декабря утром возле села Новопавловка Изюмского района - столкнулись грузовой автомобиль TATRA, микроавтобус Nissan Primastar и автомобиль Mitsubishi. На месте погибли шесть человек: водитель и пассажиры Nissan Primastar. Двое водителей других автомобилей госпитализированы с множественными травмами.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Фото: последствия аварии под Изюмом (t.me/police_kh_region)

Что предшествовало

Напомним, о страшной аварии под Изюмом стало известно еще сегодня, 7 декабря, утром. Спасатели после прибытия на место происшествия вырезали из автомобилей пострадавших и тела погибших.

Затем полицейские сообщали о шести погибших и пяти пострадавших в результате ДТП. Но позже выяснилось, что пострадали два человека.

Правоохранители уже тогда начали устанавливать обстоятельства происшествия.

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