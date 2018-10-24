ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

ДТП патрульных во Львовской области: скончался второй полицейский

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 02:24
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Остапу Кутныку был 31 год

После столкновения патрульного автомобиля с грузовиком на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская", 20 октября 2018, в больнице скончался второй милиционер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Остап Кутнык скончался в больнице, так и не придя в сознание после ДТП. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Остапу был лишь 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в результате ДТП во Львовской области погиб полицейский. во Львовской области во время патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Русская" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате этого погиб на месте рядовой патрульной полиции.

Полиция отрыла дело по факту масштабного ДТП на Печерске ДТП с актерами "Дизель шоу": сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемому
Новости Украины ДТПЛьвовская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь