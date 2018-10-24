ДТП патрульных во Львовской области: скончался второй полицейский

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Остапу Кутныку был 31 год

После столкновения патрульного автомобиля с грузовиком на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская", 20 октября 2018, в больнице скончался второй милиционер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Остап Кутнык скончался в больнице, так и не придя в сознание после ДТП. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Остапу был лишь 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в результате ДТП во Львовской области погиб полицейский. во Львовской области во время патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Русская" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате этого погиб на месте рядовой патрульной полиции.