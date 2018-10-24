ДТП патрульних у Львівській області: помер другий поліцейський

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Остапу Кутнику було 31 рік

Після зіткнення патрульного автомобіля з вантажівкою на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська", 20 жовтня 2018, у лікарні помер другий правоохоронець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції України в Facebook.

Остап Кутник помер у лікарні, так і не прийшовши до тями після ДТП. Його травми виявились несумісними з життям.

"Остапу був лише 31 рік. Вдома його чекав 4-річний синочок", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львівській області загинув поліцейський. У Львівській області під час патрулювання автодороги "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" відбулося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок цього загинув на місці рядовий патрульної поліції.