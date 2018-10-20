ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В результате ДТП во Львовской области погиб полицейский

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 19:19
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу

Во Львовской области во время патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Руська" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП погиб на месте рядовой патрульной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

"Во время выполнения служебных обязанностей в страшном ДТП погиб наш коллега, 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ", - говорится в сообщении.

 

20.10.2018 о 15:50 Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один...

Опубліковано Igor Zinkevych Субота, 20 жовтня 2018 р.

Как сообщается, в результате ДТП напарник погибшего, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный біл госпитализирован в больницу.

"Врачи борются за его жизнь и делают все возможное", - отметили в ведомстве.

В результате ДТП во Львовской области погиб полицейский

Напомним, в Одесской области в результате столкновение 5 транспортных средств на автодороге Одесса - Рени погиб человек.

В Одесской обл. столкнулись 5 автомобилей, один человек погиб В Киевской области автобус с актерами "Дизель шоу" столкнулся с грузовиком, есть погибшие
Новости Украины ДТПполицияЛьвовская область Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь