В результате ДТП во Львовской области погиб полицейский

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу

Во Львовской области во время патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Руська" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП погиб на месте рядовой патрульной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

"Во время выполнения служебных обязанностей в страшном ДТП погиб наш коллега, 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ", - говорится в сообщении.

20.10.2018 о 15:50 Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один... Опубліковано Igor Zinkevych Субота, 20 жовтня 2018 р.

Как сообщается, в результате ДТП напарник погибшего, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный біл госпитализирован в больницу.

"Врачи борются за его жизнь и делают все возможное", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Одесской области в результате столкновение 5 транспортных средств на автодороге Одесса - Рени погиб человек.