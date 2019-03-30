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ДТП в Одессе: стало известно имя погибшего нацгвардейца

Новости » Политика    30.03.2019 - 19:28
ДТП в Одессе: стало известно имя погибшего нацгвардейца
Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)

Погибший в ДТП в Одессе нацгвардеец был 1996 года рождения

В результате ДТП в Одессе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Флоря 1996 года рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков в Facebook.

Также Жуков рассказал, что остальных военнослужащих было доставлено в больницу с тяжелыми травмами.

В то же время в пресс-службе полиции сообщили, что инцидент произошел на пересечении улицы Кишиневская и проспекта Добровольского, где столкнулись автомобиль Opel и Mercedes.

"По предварительной информации, на месте ДТП погиб военнослужащий, который нес службу по охране общественного порядка на территории Суворовского района. Пять человек, из которых двое нацгвардейцев и трое гражданских, травмированы. Все они госпитализированы", - сообщили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают детали происшествия. 

 

Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе машина сбила военнослужащих Нацгвардии, есть погибший. Автомобиль Opel в результате ДТП сбил трех военнослужащих нацгвардии, в результате чего один из них погиб на месте, еще двое нацгвардейцев были госпитализированы.

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