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ДТП в Одесі: стало відомо ім'я загиблого нацгвардійця

Новини » Політика    30.03.2019 - 19:28
ДТП в Одесі: стало відомо ім'я загиблого нацгвардійця
Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

Загиблий в ДТП в Одесі нацгвардієць був 1996 року народження

В результаті ДТП в Одесі загинув військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Флоря 1996 року народження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника департаменту патрульної поліції України Євген Жуков в Facebook.

Також Жуков розповів, що інших військовослужбовців було доставлено в лікарню з важкими травмами.

У той же час в прес-службі поліції повідомили, що інцидент стався на перетині вулиці Кишинівська і проспекту Добровольського, де зіткнулися автомобіль Opel і Mercedes.

"За попередньою інформацією, на місці ДТП загинув військовослужбовець, який ніс службу по охороні громадського порядку на території Суворовського району. П'ять чоловік, з яких двоє нацгвардійців і троє цивільних, травмовані. Всі вони госпіталізовані", - повідомили правоохоронці.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють деталі події.

 

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі машина збила військовослужбовців Нацгвардії, є загиблий. Автомобіль Opel в результаті ДТП збив трьох військовослужбовців нацгвардії, в результаті чого один з них загинув на місці, ще двоє нацгвардейцев були госпіталізовані.

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