В ДТП в Николаевской области пострадал замкомандующего Сухопутных войск

Фото: на месте ДТП (novosti-n)

Водитель военного внедорожника не справился с управлением на скользкой дороге

В Николаевской области в результате столкновения в пятницу, 11 января, военного внедорожника Hyundai с легковым автомобилем пострадали водитель авто и заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины по логистике генерал-майор Сергей Кропивченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных войск в Facebook.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Николаев-Благовещенское, вблизи населенного пункта Себино Новоодесского района Николаевской области.

"ДТП произошло в условиях сильного гололеда. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести и стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, как сообщают местные СМИ, внедорожник Hyundai Terracan с номерными знаками ВСУ ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении Новой Одессы и возле села Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил Daewoo Lanos, который двигался в попутном направлении. После столкновения внедорожник, изменив траекторию движения, врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, который стоял на обочине.

Бригада скорой оказала помощь пострадавшим и доставила их в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия представители Военной службы правопорядка проводятся следственные действия.

Фото: на месте ДТП

Напомним, 10 января на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Половинки Николаевского района в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся рейсовый автобус "Эталон" сообщением "Херсон-Одесса".