У ДТП в Миколаївській області постраждав заступник командувача Сухопутних військ

Фото: на місці ДТП (novosti-n)

Водій військового позашляховика не впорався з кермуванням на слизькій дорозі

У Миколаївській області внаслідок зіткнення у п'ятницю, 11 січня, військового позашляховика Hyundai з легковим автомобілем постраждали водій та заступник командувача Сухопутних військ ЗС України з логістики генерал-лейтенант Сергій Кропивченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Сухопутних військ у Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Миколаїв-Благовіщенське, поблизу населеного пункту Себіне Новоодеського району Миколаївської області.

"ДТП сталося в умовах сильної ожеледиці. Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості та стабільний", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, позашляховик Hyundai Terracan з номерними знаками ЗСУ їхав трасою, з боку Миколаєва в напрямку Нової Одеси і біля села Себине водій не впорався з керуванням і Hyundai зачепив Daewoo Lanos, що рухався в попутному напрямку. Після зіткнення позашляховик, змінивши траєкторію руху, врізався в напівпричіп сідельного тягача MAN, який стояв на узбіччі.

Бригада швидкої надала постраждалим допомогу та доставила їх до лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди представники Військової служби правопорядку проводяться слідчі дії.

Фото: на місці ДТП

Нагадаємо, 10 січня на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" біля с. Половинки Миколаївського району в результаті дорожньо-транспортної пригоди перевернувся рейсовий автобус "Еталон" сполученням "Херсон-Одеса".