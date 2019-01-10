В Николаевской области перевернулся пассажирский автобус

Фото: место происшествия (mk.npu.gov.ua)

Пока никто из пострадавших в больницу не доставлен

На автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Половинки Николаевского района, сегодня, 10 января, примерно в 07:40 произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон" сообщением "Херсон-Одесса". В результате ДТП пострадали 8 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, в автобусе находились 27 пассажиров.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

"В результате дтп за медицинской помощью обратились 8 пассажиров в возрасте от 28-ми до 87-ми лет. Пока никто из пострадавших в больницу не доставлен", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. В городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу где столкнулся с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пассажира автомобиля погибли на месте, еще четверо пострадавших из автобуса были госпитализированы.

Ранее, 1 января, в Николаевской области вследствие столкновение двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы.