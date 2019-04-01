Суд арестовал водителя, который сбил нацгвардейцев в Одессе

Фото: место ДТП в Одессе (facebook.com/sergii.knyazev)

В результате ДТП погиб нацгвардеец

Суд арестовал водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе, что привело к гибели от травмирования военнослужащего Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, водитель автомобиля OPEL с европейской регистрацией, двигаясь по улице пр. Добровольского, грубо нарушил Правила дорожного движения.

"Так, подозреваемый, осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил столкновение с двумя автомобилями. От удара его транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди", - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 30 марта. В результате ДТП погиб военнослужащий. Еще двое нацгвардейцев и трое пассажиров автомобиля получили тяжелые травмы.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе в результате ДТП погибли 2 человека. Происшествие случилось на проспекте Шевченко, когда водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным авто, а также с линией электропередач.