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В Афганистане число жертв наводнения возросло почти вдвое

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 18:40
В Афганистане число жертв наводнения возросло почти вдвое
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате наводнений погибло по меньшей мере 32 человека, еще 12 числятся пропавшими без вести

Официальный представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хасибулла Шир Хан сообщил, результате сильного наводнения в западной части Афганистана число жертв составило по меньшей мере 32 человека, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шир Хан рассказал, что наводнение, которое было вызвано сильными проливными дождями, привело к разрушительным последствиям в семи провинциях страны. В результате происшествия было разрушено более 700 домов, а также многие были сильно повреждены.

Также глава департамента здравоохранения провинции Герат заявил, что большинство пострадавших от наводнения были люди, которые находились за чертой бедности из-за погодных условий и продолжающихся боевых действий. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате наводнений, которые произошли в нескольких провинциях Афганистана, погибли по меньшей мере 17 человек. В провинции Явзян погибли по меньшей мере 12 человек, еще двое погибли в провинции Бадгиси, также наводнения унесли жизни двух человек в провинции Герате, еще один человек погиб в провинции Сар-э-Пул.

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