Суд арештував водія, який збив нацгвародійців в Одесі

Фото: місце ДТП в Одесі (facebook.com/sergii.knyazev)

В результаті ДТП загинув нацгвардієць

Суд арештував водія, підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП в Одессі, що призвела до загибелі від травмування військовослужбовця Національної гвардії. Про це повідомляє прес-служба суду.

За версією слідства, водій автомобілю OPEL з європейською реєстрацією, рухаючись по вулиці пр. Добровольського, грубо порушив Правила дорожнього руху.

"Так, підозрюваний, здійснюючи рух на заборонений сигнал світлофора (жовтий), скоїв зіткнення із двома автомобілями. Від удару його транспортний засіб відкинуло на тротуар, де у цей час перебували люди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аварія сталась 30 березня. Внаслідок ДТП загинув військовослужбовець. Ще двоє нацгвардійців та троє пасажирів автомобілю отримали важкі травми.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі в результаті ДТП загинуло 2 людини. Пригода трапилась на проспекті Шевченка, коли водій BMW рухаючись у напрямку проспекту Гагаріна не впорався з керуванням й здійснив зіткнення з припаркованим авто, а також з лінією електропередач.