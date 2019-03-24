В Одессе в результате ДТП погибли 2 человека

Фото: ДТП в Одессе (dumskaya.net)

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением

В Одессе автомобиль BMW совершил столкновение с припаркованным авто Hyundai Sonata после чего столкнулся с электроопорой, что привело к гибели 2 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что происшествие случилось на проспекте Шевченка, когда водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным авто, а также с линией электропередач.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя пассажирка автомобиля "BMW" погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался", - сообщили правоохранители.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве автобус сбил пешеходов, есть пострадавшие. Автобус сбил людей на пешеходном переходе, протащил их через перекресток и остановился уже за другим пешеходным переходом.