ДТП можна оформити за допомогою європротоколу: у яких випадках
У деяких випадках ДТП можна оформити за допомогою європротоколу. Таким чином можна не тільки заощадити час, а й швидко звільнити проїжджу частину іншим водіям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Ним ви можете скористатись у разі, якщо:
- у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;
- наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
- обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
- у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.
Європротокол можна заповнити:
- в паперовому вигляді на спеціальному бланку;
- в електронній формі, з використанням системи "Електронний Європротокол".
Як повідомлялось, у травні 2022 року було збільшено ліміт страхової виплати за європротоколом та з 1 липня 2022 року він становить 80 тисяч гривень на потерпілого (раніше він становив 50 тисяч гривень).
Нагадаємо, Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зокрема, збільшена сума відшкодування при ДТП, що призведе до зростання вартості поліса "автоцівілки".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.