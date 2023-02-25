ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТП можно оформить с помощью европротокола: в каких случаях

Новина українською →
Украина, Суббота 25 февраля 2023 11:16
ДТП можно оформить с помощью европротокола: в каких случаях Фото: в Украине ДТП можно оформлять с помощью европротокола, в каких случаях (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В некоторых случаях ДТП можно оформить с помощью европротокола. Такм образом можно не только сэкономить время, а и быстро освободить проезжую часть другим водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Им вы можете воспользоваться в случае, если:

  • в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;
  • имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

Европротокол можно заполнить:

  • в бумажном виде на специальном бланке;
  • в электронной форме, с использованием системы "Электронный Европротокол".

Как сообщалось, в мае 2022 года был увеличен лимит страховой выплаты по европротоколу и с 1 июля 2022 года он составляет 80 тысяч гривен на потерпевшего (ранее он составлял 50 тысяч гривен).

Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автогражданки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны