ДТП можно оформить с помощью европротокола: в каких случаях
В некоторых случаях ДТП можно оформить с помощью европротокола. Такм образом можно не только сэкономить время, а и быстро освободить проезжую часть другим водителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Им вы можете воспользоваться в случае, если:
- в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;
- имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;
- оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.
Европротокол можно заполнить:
- в бумажном виде на специальном бланке;
- в электронной форме, с использованием системы "Электронный Европротокол".
Как сообщалось, в мае 2022 года был увеличен лимит страховой выплаты по европротоколу и с 1 июля 2022 года он составляет 80 тысяч гривен на потерпевшего (ранее он составлял 50 тысяч гривен).
Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автогражданки".
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