ДТП можно оформить с помощью европротокола: в каких случаях

В некоторых случаях ДТП можно оформить с помощью европротокола. Такм образом можно не только сэкономить время, а и быстро освободить проезжую часть другим водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева .

Им вы можете воспользоваться в случае, если:

в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;

имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

Европротокол можно заполнить:

в бумажном виде на специальном бланке;

в электронной форме, с использованием системы "Электронный Европротокол".

Как сообщалось, в мае 2022 года был увеличен лимит страховой выплаты по европротоколу и с 1 июля 2022 года он составляет 80 тысяч гривен на потерпевшего (ранее он составлял 50 тысяч гривен).

Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автогражданки".