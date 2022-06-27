Что такое европротокол и как его можно оформить: инструкция НБУ

Европротокол - это специальный бланк уведомления о дорожно-транспортном происшествии. Он заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику для подтверждения ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ .

Для чего нужен европротокол

Европротокол позволяет оформить ДТП без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от страховой компании потерпевшим лицом.

После оформления европротокола водители имеют право покинуть место ДТП, также водители освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП.

При каких условиях можно оформить европротокол

Отсутствуют травмированные (погибшие) люди.

Водители-участники ДТП имеют полисы автогражданской ответственности.

Имеется согласие водителей транспортных средств-участников ДТП относительно его обстоятельств.

У водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

В случае невыполнения одного из перечисленных условий обязательным является вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП.

Как можно заполнить европротокол

В электронной форме. Заполнить документ можно с помощью информационной системы "Электронный европротокол" по ссылке. Это можно сделать прямо на месте ДТП с помощью смартфона. Об этом подробнее по ссылке.

В бумажном виде на специальном бланке. Бланк европротокола владелец авто получает бесплатно при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Если вы использовали или потеряли бланк, новый банк европротокола можно получить бесплатно на основании письменного заявления у страховщика.

Заполнили европротокол, что дальше?

Если европротокол заключался в бумажной форме, водителям необходимо обратиться со своим бланком заполненного европротокола в страховую кампанию, с которой заключали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Это нужно сделать не позднее трех рабочих дней с даты ДТП.

Если европротокол заключался в электронном виде через систему "Электронный европротокол", сообщения страховым компаниям участников ДТП отправляются автоматически.

При оформлении европротокола действует дополнительный лимит на страховые выплаты.

В мае 2022 года был увеличен лимит страховой выплаты по европротоколу и с 1 июля 2022 года он составляет 80 000 гривен на потерпевшего (ранее он составлял 50 000 гривен).