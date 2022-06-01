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Стоимость полиса "автогражданки" вырастет: в Украине увеличили сумму возмещения при ДТП

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Украина, Среда 01 июня 2022 09:25
Стоимость полиса "автогражданки" вырастет: в Украине увеличили сумму возмещения при ДТП Фото: стоимость полиса "автогражданки" в Украине вырастет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автоцивилки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, приняты следующие изменения.

Увеличение размера страховых сумм:

  • до 160 тысяч гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (со 130 тысяч гривен);
  • до 320 тысяч гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших (со 260 тысяч гривен).

"Увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту, в то же время стоимость полиса для них существенно не вырастет", - отметили в пресс-службе.

Увеличение размера страховой выплаты по "европротоколу":

  • до 80 тысяч гривен на пострадавшего (с 50 тысяч гривен).

Это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без вызова представителей Национальной полиции.

Расширение диапазона значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу

Такой коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.

Информация о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" будет включаться в единую централизованную базу данных

"Такой шаг расширит объем данных, которыми оперирует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными", - отметили в НБУ.

Напомним, с мая украинцам для выезда за границу на авто снова нужна "Зеленая карточка".

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