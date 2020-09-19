ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области: виновника задержали

Недобоевка, Суббота 19 сентября 2020 15:38
ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области: виновника задержали
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали мужчину, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в селе Недобоевка в Черновицкой области. В результате аварии один человек погиб, а еще 11 лицам понадобилась медицинская помощь.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Черновицкой области.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Как установили правоохранители, водитель Audi неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

По состоянию на сейчас полиция начала расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, авария вблизи Недобоевки произошла ночью 19 сентября. Спасатели, которые занимались ликвидацией последствий автомобильного происшествия, сообщали о более 10 пострадавших и одном погибшем человеке. Причины и обстоятельства ДТП были неизвестны.

Кроме того, в ночь на 19 сентября в Ужгороде произошло ДТП с участием пьяного водителя, в результате чего один человек погиб.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области столкнулись грузовики и микроавтобус, как следствие, один человек погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДТПаварияЧерновицкая область
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь