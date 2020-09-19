ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области: виновника задержали

Фото: полиция (РБК-Украина)

Правоохранители задержали мужчину, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в селе Недобоевка в Черновицкой области. В результате аварии один человек погиб, а еще 11 лицам понадобилась медицинская помощь.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Черновицкой области.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Как установили правоохранители, водитель Audi неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

По состоянию на сейчас полиция начала расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, авария вблизи Недобоевки произошла ночью 19 сентября. Спасатели, которые занимались ликвидацией последствий автомобильного происшествия, сообщали о более 10 пострадавших и одном погибшем человеке. Причины и обстоятельства ДТП были неизвестны.

Кроме того, в ночь на 19 сентября в Ужгороде произошло ДТП с участием пьяного водителя, в результате чего один человек погиб.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области столкнулись грузовики и микроавтобус, как следствие, один человек погиб.