ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Черновицкой области произошло ДТП с автобусом, 12 пострадавших и один погибший

Недобоевцы, Суббота 19 сентября 2020 08:57
В Черновицкой области произошло ДТП с автобусом, 12 пострадавших и один погибший
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В субботу ночью, 19 сентября, в Хотинском районе Черновицкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате 12 человек пострадали, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около часа ночи вблизи села Недобоевцы.

"Произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу. К деблокации привлекались 6 спасателей и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, один человек погиб.

Кроме того, на днях на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области столкнулись 6 автомобилей, из-за аварии вблизи Львова наблюдались большие пробки.

Напомним, в Хмельницком произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля. В результате аварии пострадали 7 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ГСЧСЧерновицкая область
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь