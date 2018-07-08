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В ДТП во Львовской области пострадали 6 человек

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 14:07
Фото: пострадавшие были доставлены в больницу (из открытых источников)
Фото: пострадавшие были доставлены в больницу (из открытых источников)

На автодороге "Яворов-Рава-Русская" столкнулись 2 автомобиля

В Яворовском районе Львовской области вчера, 7 июля, в результате столкновении двух легковых автомобилей пострадали шесть человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента по вопросам гражданской защиты Львовской обладминистрации.

Как сообщается, авария произошла в 19.30 7 июля на автодороге "Яворов-Рава-Русская" в с.Старый Яр Яворовского района.

В результате столкновения автомобилей Ford Еscort и Volvo получили травмы 6 человек.

Все они были доставлены в больницу.

Причины аварии выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с опрокидывание автомобиля, в результате аварии погиб человек.

Также сообщалось, что что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кие-Чоп пострадали шесть человек.

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Теги публикации: Львов, ДТП, Львовская область, пострадавшие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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