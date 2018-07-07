В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием авто, есть погибший

ДТП произошло на Столичном шоссе

В Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с опрокидывание автомомбиля, в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кие-Чоп пострадали шесть человек.