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Интервью

В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием авто, есть погибший

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 11:59
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

ДТП произошло на Столичном шоссе

В Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с опрокидывание автомомбиля, в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кие-Чоп пострадали шесть человек.

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Теги публикации: Киев, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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