В ДТП у Львівській області постраждали 6 людей

На автодорозі "Яворів-Рава-Руська" зіткнулися 2 автомобіля

У Яворівському районі Львівської області вчора, 7 липня, в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали шість чоловік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби департаменту з питань цивільного захисту Львівської обладміністрації.

Як повідомляється, аварія сталася о 19.30 7 липня на автодорозі "Яворів-Рава-Руська" в с. Старий Яр Яворівського району.

В результаті зіткнення автомобілів Ford Еscort і Volvo отримали травми 6 осіб.

Всі вони були доставлені в лікарню.

Причини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з перекидання автомобіля, в результаті аварії загинула людина.

Також повідомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Кі-Чоп постраждали шість чоловік.