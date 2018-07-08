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В ДТП у Львівській області постраждали 6 людей

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 14:07
Фото: постраждалі були доставлені в лікарню (з відкритих джерел)
Фото: постраждалі були доставлені в лікарню (з відкритих джерел)

На автодорозі "Яворів-Рава-Руська" зіткнулися 2 автомобіля

У Яворівському районі Львівської області вчора, 7 липня, в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали шість чоловік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби департаменту з питань цивільного захисту Львівської обладміністрації.

Як повідомляється, аварія сталася о 19.30 7 липня на автодорозі "Яворів-Рава-Руська"  в с. Старий Яр Яворівського району.

В результаті зіткнення автомобілів Ford Еscort і Volvo отримали травми 6 осіб.

Всі вони були доставлені в лікарню.

Причини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з перекидання автомобіля, в результаті аварії загинула людина.

Також повідомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Кі-Чоп постраждали шість чоловік.

У Польщі автомобіль канцелярії президента потрапив у ДТП В Києві сталося ДТП з перекиданням авто, є загиблий
Теги публікації: Львів, ДТП, Львовская область, постраждалі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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