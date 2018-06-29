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В результате ДТП на трассе Кие-Чоп пострадали 6 человек

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 14:22
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

На трассе Киев-Чоп столкнулись три автомобиля

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Кие-Чоп пострадали 6 человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается, на трассе Киев-Чоп водитель Volvo, двигаясь из Киева, выехал на встречную полосу, где въехал в Volkswagen и Chery.

"ДТП на трассе Киев-Чоп 527-й километр. Пострадали шесть человек: три водителя и три пассажира. Все были срочно госпитализированы в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

 

ДТП на трассе Киев – Чоп 527-й километр. водитель Volvo, двигаясь из Киева, вылетел на встречку , протаранил...

Опубліковано dtp.kiev.ua П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области столкнулись два грузовика на автотрассе Харьков-Симферополь, в результате чего погиб один из водителей.

В Днепропетровской области столкнулись два грузовика, есть погибший ДТП в Ровенской области: подозреваемого взято под стражу без залога
Теги публикации: ДТП, Киев-Чоп, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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