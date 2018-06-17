Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ДТП в Луцке: столкнулись внедорожник и автобус Нацгвардии

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 14:30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителю внедорожника стало плохо, и он выехал на встречную полосу

В Луцке сегодня, 17 июня, на улице Набережной столкнулись внедорожник и автобус Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает местное издание "Волынь 24".

Как сообщается, водитель "Вольво", 1964 года рождения, двигался от кольца в сторону улицы Ковельской.

По предварительной информации, ему стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который протаранил внедорожник.

Видимых серьезных травм водитель "Вольво" не получил, возможен лишь ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу. Там говорят, что у него высокое давление.

"Автобус принадлежит Нацгвардии. Водитель и пассажиры не пострадали. От удара вдребезги разбита правая часть "Вольво". У автобуса разбито правое переднее крыло. На месте работают полиция и пожарные", - пишет издание.

Напомним, ранее в Днепропетровской области под Новомосковском фура упала с моста на железнодорожные пути.

В Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей В Харькове "скорая" на пешеходном переходе наехала на подростка
Теги публикации: ДТП, Луцк, Нацгвардия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь