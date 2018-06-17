ДТП в Луцке: столкнулись внедорожник и автобус Нацгвардии

Водителю внедорожника стало плохо, и он выехал на встречную полосу

В Луцке сегодня, 17 июня, на улице Набережной столкнулись внедорожник и автобус Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает местное издание "Волынь 24".

Как сообщается, водитель "Вольво", 1964 года рождения, двигался от кольца в сторону улицы Ковельской.

По предварительной информации, ему стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который протаранил внедорожник.

Видимых серьезных травм водитель "Вольво" не получил, возможен лишь ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу. Там говорят, что у него высокое давление.

"Автобус принадлежит Нацгвардии. Водитель и пассажиры не пострадали. От удара вдребезги разбита правая часть "Вольво". У автобуса разбито правое переднее крыло. На месте работают полиция и пожарные", - пишет издание.

Напомним, ранее в Днепропетровской области под Новомосковском фура упала с моста на железнодорожные пути.