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В Днепропетровской области фура упала с моста на железнодорожные пути

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 11:09
Фото: ДТП в Днепропетровской области (dp.dsns.gov.ua)                                   
Фото: ДТП в Днепропетровской области (dp.dsns.gov.ua)                                   

В результате инцидента пострадал водитель грузовика

В Днепропетровской области под Новомосковском фура упала с моста на железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что вчера вечером водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением, в результате чего фура упала с автомобильного моста на железнодорожные пути перегона Самаровка-Новомосковск. ДТП привело к задержке в движении железнодорожного транспорта, водителя с ушибами госпитализировали в больницу Новомосковска.

Также сообщается, что спасатели отбуксировали грузовик с путей.

Фото: ДТП в Днепропетровской области (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы столкнулись 6 автомобилей.  

 

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Теги публикации: Днепр, ДТП, железная дорога, фуры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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