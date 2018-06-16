В Днепропетровской области фура упала с моста на железнодорожные пути

В результате инцидента пострадал водитель грузовика

В Днепропетровской области под Новомосковском фура упала с моста на железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что вчера вечером водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением, в результате чего фура упала с автомобильного моста на железнодорожные пути перегона Самаровка-Новомосковск. ДТП привело к задержке в движении железнодорожного транспорта, водителя с ушибами госпитализировали в больницу Новомосковска.

Также сообщается, что спасатели отбуксировали грузовик с путей.

Фото: ДТП в Днепропетровской области (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы столкнулись 6 автомобилей.