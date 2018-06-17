ДТП у Луцьку: зіткнулися позашляховик і автобус Нацгвардії

Водієві позашляховика стало погано, і він виїхав на зустрічну смугу

У Луцьку сьогодні, 17 червня, на вулиці Набережній зіткнулися позашляховик і автобус Національної гвардії України. Про це повідомляє місцеве видання "Волинь 24".

Як повідомляється, водій "Вольво", 1964 року народження, рухався від кільця у бік вулиці Ковельської.

За попередньою інформацією, йому стало погано за кермом, він виїхав на зустрічну смугу, де рухався автобус, який протаранив позашляховик.

Видимих серйозних травм водій "Вольво" не отримав, можливий лише забій грудної клітини. Чоловіка забрали в лікарню. Там кажуть, що у нього високий тиск.

"Автобус належить Нацгвардії. Водій і пасажири не постраждали. Від удару вщент розбита права частина "Вольво". У автобуса розбите праве переднє крило. На місці працюють поліція і пожежники", - пише видання.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області під Новомосковськом фура впала з моста на залізничні колії.