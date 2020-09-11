ДТП под Киевом: полиция задержала водителя

Полиция Киевской области задержала водителя, из-за которого произошло дорожно-транспортное происшествие в Бориспольском районе. Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области,

"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке ст. 208 УПК и он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 11 сентября около 04:00 произошло ДТП в селе Иванков, в результате которого погибли пять человек, еще 20 получили травмы.

Водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и "ВАЗ".

Позже в больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший в ДТП.

Также полиция открыла депо по факту ДТП.