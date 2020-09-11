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На трассе Киев-Харьков произошло масштабное ДТП, пятеро погибших и 20 пострадавших

Киевская область, Пятница 11 сентября 2020 08:06
На трассе Киев-Харьков произошло масштабное ДТП, пятеро погибших и 20 пострадавших
Фото: ДТП на трассе Киев-Харьков (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Анастасия Рокитна

На автодороге Киев - Харьков произошла авария с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 5 человек и 20 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Это произошло около 4 утра. Как установлено, водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Из-за ДТП погибли минимум 5 человек, других госпитализировали. Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Напомним, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и мотоцикла.

Также ранее сообщалось, что в Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети.

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