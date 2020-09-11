ДТП під Києвом: поліція затримала водія

Поліція Київської області затримала водія, через якого сталася дорожно-транспортна пригода в Бориспільському районі. Зараз вирішується питання про повідомлення підозри.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Київській області,

"Поліція затримала водія вантажного автомобіля в порядку ст. 208 КПК і він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про оголошення підозри правопорушника", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 11 вересня близько 04:00 сталася ДТП у селі Іванків, в результаті якого загинули п'ять осіб, ще 20 отримали травми.

Водій однієї з вантажівок, що рухався у бік Києва, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та "ВАЗ".

Пізніше в лікарні від отриманих травм помер ще один постраждалий у ДТП.

Також поліція відкрила депо за фактом ДТП.