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ДТП в Киеве: у задержанного алкоголя в крови в 10 раз выше нормы

Автор: РБК-Украина

Задержанному за смертельное ДТП в Киеве на Троещине сделали анализ на содержание алкоголя в крови и выявили превышение нормы в 10 раз. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом на брифинге рассказал замминистра МВД Антон Геращенко.

"Сегодня ночью в Киеве произошло убийство на дороге. Человек с превышением более чем в 10 раз алкоголя в крови убил двух людей", - отметил он.

По словам Геращенко, жертвы ДТП погибли мгновенно.

"Из-за того, что какой-то подонок решил, что может пьяным сесть за руль... Водитель задержан, полиция и прокуратура будут просить изолировать его от общества на время следствия. И будем требовать максимально возможного наказания. По сегодняшнему закону, это 10 лет. По новому закону, который вступит в силу в эту среду, он получил бы уже 12 лет", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова водитель внедорожника врезался в другой автомобиль, который стоял на перекрестке. В результате на месте погибли два человека. По неподтвержденным данным, виновник ДТП является бывшим сотрудником полиции.

До этого в ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский.

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Новости Украины КиевДТПАнтон Геращенко
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