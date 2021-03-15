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В Киеве пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП: двое человек погибли

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 09:06
В Киеве пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП: двое человек погибли Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения внедорожника и легковушки погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Авария произошла ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы.

"Водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции.

При этом на момент ДТП водитель внедорожника, 1992 года рождения, находился в состоянии опьянения. Он был задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

По информации "Киев оперативный", водителем внедорожника мог быть действующий сотрудник правоохранительных органов. РБК-Украина обратилось за подтверждением в полицию Киева, однако правоохранители отметили, что данную информацию не комментируют.

Ранее РБК-Украина писало, что днями под Одессой в результате аварии между легковым автомобилем и грузовиком погиб работник полиции.

Также сообщалось, что в Харьковской области слетел в кювет микроавтобус. В результате два человека погибли.

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