ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский

Новина українською → Одесская область, Суббота 13 марта 2021 21:46
В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский Фото: патрульная полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - работник полиции, находившийся вне службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Указано, что Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский"От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о его правовой квалификации", - сказано в сообщении.

Напомним, в Ровненской области 12 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Водитель погиб, трое пассажиров в реанимации.

Как писало РБК-Украина, в Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП Одесса полиция
NEWS
В Норвегии троих вакцинированных AstraZeneca медиков госпитализировали с тромбами
В Норвегии троих вакцинированных AstraZeneca медиков госпитализировали с тромбами
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации