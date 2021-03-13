В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский
В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - работник полиции, находившийся вне службы.
Указано, что Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.
"От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о его правовой квалификации", - сказано в сообщении.
Напомним, в Ровненской области 12 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Водитель погиб, трое пассажиров в реанимации.
Как писало РБК-Украина, в Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.