В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский

В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - работник полиции, находившийся вне службы.

Указано, что Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

"От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о его правовой квалификации", - сказано в сообщении.