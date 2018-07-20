В ДТП в Хмельницкой области погибли 3 человека

На трассе Стрый - Знаменка столкнулись легковушка и грузовой автомобиль

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Хмельницкой области погибли 3 человека, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 20 июля, после одиннадцати часов утра на автодороге М12 Стрый - Знаменка в районе села Прибугское.

Так, на трассе столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

"В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок 2004 года рождения), и травмированы 4 человека (из них 1 ребенок 2006)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о ряде смертельных ДТП, которые произошли сегодня в Украине.

В частности, в результате ДТП на трассе Киев-Одесса вблизи Кривого Озера (Николаевская область) погибли 5 граждан Беларуси, еще 12 получили ранения.

Кроме того, в ДТП в Житомирской области погибли 10 человек.