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ДТП в Харькове: прокуратура расследует, как 16-летний оказался за рулем

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Харьков, Среда 27 октября 2021 19:14
ДТП в Харькове: прокуратура расследует, как 16-летний оказался за рулем Фото: полиция возбудила еще одно дело из-за смертельного ДТП в Харькове (t.me/kharkivlife)
Автор: Дмитрий Кузнецов

По факту смертельного ДТП в Харькове полиция возбудила еще одно уголовное дело. Прокуратура намерена выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем Infiniti.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Новое уголовное производство полиция возбудила по просьбе прокуратуры по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации) УК Украины.

В рамках расследования этого дела правоохранители планируют выяснить обстоятельства попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю Infiniti.

Отметим, прокуратура будет просить суд арестовать несовершеннолетнего, совершившего смертельную аварию.

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