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ДТП у Харкові: прокуратура розслідує, як 16-річний опинився за кермом

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Харків, Середа 27 жовтня 2021 19:14
ДТП у Харкові: прокуратура розслідує, як 16-річний опинився за кермом Фото: поліція порушила ще одну справу через смертельну ДТП у Харкові (t.me/kharkivlife)
Автор: Дмитрий Кузнецов

За фактом смертельної ДТП у Харкові поліція порушила ще одну кримінальну справу. Прокуратура має намір з'ясувати, як 16-річний підліток опинився за кермом Infiniti.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Нове кримінальне провадження поліція порушила на прохання прокуратури за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України.

У рамках розслідування цієї справи правоохоронці планують з'ясувати обставини потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 16-річному водієві Infiniti.

Відзначимо, прокуратура проситиме суд заарештувати неповнолітнього, який скоїв смертельну аварію.

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