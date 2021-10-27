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ДТП в Харькове: несовершеннолетнему водителю Infiniti объявили подозрение

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Харьков, Среда 27 октября 2021 18:03
ДТП в Харькове: несовершеннолетнему водителю Infiniti объявили подозрение Фото: несовершеннолетнему виновнику ДТП в Харькове объявили подозрение (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, который вчера совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове. Несовершеннолетнего водителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В случае доказательства вины, водителю Infiniti грозит от трех до восьми лет за решеткой.

Сейчас несовершеннолетний задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как установило следствие, вчера вечером на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской автомобиль Infiniti, двигаясь на красный сигнал светофора, на большой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате водитель Chevrolet погиб, а трое пассажиров Infiniti попали в больницу.

Напомним, прокуратура будет просить суд арестовать 16-летнего водителя Infiniti.

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