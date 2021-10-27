ДТП в Харькове: прокуратура будет настаивать на аресте 16-летнего водителя Infiniti

Меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti, совершившему смертельное ДТП в Харькове, суд изберет завтра. Прокуратура будет настаивать на его аресте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг полиции .

"Мера пресечения в виде содержания под стражей, на чем будут настаивать и следствие, и прокуратура, - этот вопрос суд будет решать завтра", - сказал в ходе брифинга начальник отдела следственного управления полиции в Харьковской области Александр Умников.

Время начала судебного заседания он не назвал. При этом Умников отметил, что 16-летний водитель находится под условным сроком, в этот период он не имел права совершать никаких правонарушений.

"Однако, несмотря на это, человек идет на грубое нарушение, которое привело к такой ужасной аварии", - уточнил Умников, добавив, что в отношении молодого человека патрульной полицией ранее был составлен протокол об административном правонарушении.