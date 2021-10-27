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ДТП у Харкові: прокуратура наполягатиме на арешті 16-річного водія Infiniti

Автор: Дмитрий Кузнецов

Запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, суд обере завтра. Прокуратура наполягатиме на його арешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг поліції.

"Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, на чому наполягатимуть і слідство, і прокуратура, - це питання суд вирішуватиме завтра", - сказав в ході брифінгу начальник відділу слідчого управління поліції в Харківській області Олександр Умніков.

Час початку судового засідання він не назвав. При цьому Умніков зазначив, що 16-річний водій перебуває під умовним терміном, в цей період він не мав права здійснювати ніяких правопорушень.

"Однак, незважаючи на це, людина йде на грубе порушення, яке призвело до такої жахливої аварії", - уточнив Умніков, додавши, що відносно молодої людини патрульною поліцією раніше був складений протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадавши, смертельна ДТП у Харкові сталася ввечері 26 жовтня. В результаті аварії одна людина загинула, троє постраждали.

Відзначити, РБК-Україна зібрало всю інформацію про резонансну ДТП у Харкові.

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ДТПХарків