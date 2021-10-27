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ДТП в Харькове: стало известно состояние пострадавших пассажиров Infiniti

Новина українською →
Харьков, Среда 27 октября 2021 12:08
ДТП в Харькове: стало известно состояние пострадавших пассажиров Infiniti Фото: стало известно, какие состояние пострадавших в ДТП в Харькове (t me kharkiv1654)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек и еще трое пострадали. Стало известно, какое сейчас состояние пострадавших.

Об этом заявила заместитель мэра города Светлана Горбунова-Рубан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее брифинг.

Она сообщила, что водитель Infiniti сильно не пострадал, ему оказали помощь амбулаторно и он покинул больницу.

По состоянию на сейчас, в больнице находятся три человека. Это пассажиры автомобиля Infiniti. Горбунова-Рубан рассказала о состоянии пострадавших.

"Пострадал парень 19 лет - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, вывих плеча, ушиб туловища. На лечении", - рассказала она об одном из пострадавших.

У девушки, которой 16 лет, закрытый перелом левого бедра, ушиб мягких тканей головы туловища. Она также на лечении, ее состояние стабильное, рассказала заместитель главы горсовета.

Еще один пострадавший - парень 19 лет. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, шеи, закрытый перелом ключицы.

Напомним, РБК-Украина собрало всю информацию о резонансном ДТП в Харькове.

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