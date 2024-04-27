ДТП в Броварах: Зеленский уволил Майбоженко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сегодня, 27 апреля, украинский президент подписал распоряжение №46/2024-рп, согласно которому, Майбоженко будет уволен с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях''.

ДТП в Броварах

Напомним, вчера, 26 апреля, Майбоженко въехал в толпу на пешеходном переходе в Броварах. В результате аварии пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Двое из них ныне находятся в тяжелом состоянии.

Майбоженко на месте ДТП прошел проверку на состояние алкогольного опьянения, во время которой драгер показал, что у водителя было 2.31 промилле, при максимально допустимых 0.2.

Подробнее об аварии и о том, что известно о главе РГА в Броварах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что главе РВА уже избрали меру пресечения.

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