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ДТП в Броварах: Зеленский уволил Майбоженко

Украина, Суббота 27 апреля 2024 19:15
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ДТП в Броварах: Зеленский уволил Майбоженко Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении главы Броварской РВА Владимира Майбоженко, совершившего ДТП с четырьмя пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сегодня, 27 апреля, украинский президент подписал распоряжение №46/2024-рп, согласно которому, Майбоженко будет уволен с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях''.

ДТП в Броварах

Напомним, вчера, 26 апреля, Майбоженко въехал в толпу на пешеходном переходе в Броварах. В результате аварии пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Двое из них ныне находятся в тяжелом состоянии.

Майбоженко на месте ДТП прошел проверку на состояние алкогольного опьянения, во время которой драгер показал, что у водителя было 2.31 промилле, при максимально допустимых 0.2.

Подробнее об аварии и о том, что известно о главе РГА в Броварах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что главе РВА уже избрали меру пресечения.

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Владимир Зеленский Бровары
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