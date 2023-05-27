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ДТП на блокпосту в Києві: у судді примусово відібрали біологічні зразки

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Київ, Субота 27 травня 2023 14:25
ДТП на блокпосту в Києві: у судді примусово відібрали біологічні зразки Фото: у судді, який у Києві збив нацгвардійця, примусово відібрали біологічні зразки (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У судді, який на блокпосту в Києві збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії примусово відібрали біологічні зразки. Результати очікуються найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речниці Київської міської прокуратури Надії Максимець.

"Вчора за клопотанням прокуратури у судді примусово відібрали біологічні зразки. Наразі вони направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом", - написала вона.

ДТП на блокпосту в Києві

Нагадаємо, близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці події.

Після чого правоохоронці затримали суддю, але той відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків. Проте, за даними правоохоронців, Тандир мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння.

Згодом Тандиру оголосили підозру (йому загрожує до 10 років ув'язнення), а суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді.

Крім цього, вже сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання судді під вартою.

Усі подробиці смертельної ДТП за участі судді - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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