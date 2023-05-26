ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Смертельна ДТП у Києві: ВРП завтра розгляне питання щодо арешту судді

Новость на русском →
П'ятниця 26 травня 2023 22:30
Смертельна ДТП у Києві: ВРП завтра розгляне питання щодо арешту судді Фото: ДТП (facebook com dbr gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Подання про згоду на затримання судді Олексія Тандира, який влаштував смертельну ДТП у Києві, розглядатимуть завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя.

Під час засідання Вищої ради правосуддя 27 травня 2023 року планується розглянути подання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді Тандира.

Вища рада правосуддя це колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Вона надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою, чи арештом.

Вже після цього прокуратура матиме право клопотати до суду про обрання запобіжного заходу. Проте якщо такої згоди не буде, то суддю не можна буде арештувати.

Смертельна ДТП у Києві

Нагадаємо, 25 травня пізно ввечері суддя збив на блокпості українського військового. Він загинув на місці через отримані травми.

За даними джерела РБК-Україна, за кермом Lexus ES350, який потрапив у ДТП, знаходився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. У його авто виявили пляшку від алкоголю.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок інциденту загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. У нього залишилася дружина та троє дітей.

Усі деталі ДТП можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вища рада правосуддя Суд
NEWS
Смертельна ДТП у Києві: судді повідомили про підозру
Смертельна ДТП у Києві: судді повідомили про підозру
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром