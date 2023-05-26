Смертельна ДТП у Києві: ВРП завтра розгляне питання щодо арешту судді

Подання про згоду на затримання судді Олексія Тандира, який влаштував смертельну ДТП у Києві, розглядатимуть завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя .

Під час засідання Вищої ради правосуддя 27 травня 2023 року планується розглянути подання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді Тандира.

Вища рада правосуддя це колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Вона надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою, чи арештом.

Вже після цього прокуратура матиме право клопотати до суду про обрання запобіжного заходу. Проте якщо такої згоди не буде, то суддю не можна буде арештувати.

Смертельна ДТП у Києві

Нагадаємо, 25 травня пізно ввечері суддя збив на блокпості українського військового. Він загинув на місці через отримані травми.

За даними джерела РБК-Україна, за кермом Lexus ES350, який потрапив у ДТП, знаходився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. У його авто виявили пляшку від алкоголю.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок інциденту загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. У нього залишилася дружина та троє дітей.

Усі деталі ДТП можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.