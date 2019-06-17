В ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек

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Автобус съехал с дороги и перевернулся

В Венесуэле произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Сан Кристобаль в Маракайбо, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Nacional.



Отмечается, что авария произошла из-за того, что у автобуса лопнула шина, он съехал с дороги и перевернулся.

Пострадавших доставили в больницу. На место происшествия прибыли представители профильных ведомств.

Ранее РБК-Украина писало, что в Каире (Египет) столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек.

Напомним, в Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 получили ранения. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Бандырма провинции Балыкесир. Трое людей погибли на месте происшествия, еще один - в медучреждении.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Грузии, в регионе Тушети, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в реузльтате которого автомобиля с туристами упал в ущелье.