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В Турции в ДТП попал автобус с туристами, есть жертвы

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 12:38
В Турции в ДТП попал автобус с туристами, есть жертвы
Фото: место происшествия (ntv.com.tr)

Сообщается о 49 пострадавшем и 4 погибших

В Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Бандырма провинции Балыкесир. Трое людей погибли на месте происшествия, еще один - в медучреждении. 

На место аварии были отправлены аварийные службы и правоохранители. 

38 пострадавших доставили в государственную больницу Бандырмы, 8 - в Генен и 3 - в больницы в Эрдек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США в Нью-Йорке вертолет упал на крышу 54-этажного здания в центре Манхэттена. В результате столкновения произошел пожар на крыше здания. Причины произошедшего пока не сообщаются. В местной полиции инцидент описали как "жесткую посадку".

Кроме того, в результате ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 17 человек. Отмечается, что девять человек получили ранения, их доставили в больницу. Предварительно установлено, что виновником ДТП мог стать водитель автобуса, который выехал на дорогу, не предназначенную для движения автобусов.

В Польше на автомагистрали столкнулось 7 автомобилей, есть погибшие Во Львовской обл. в результате ДТП пострадали более 10 человек
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