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В Египте при столкновении двух микроавтобусов погибли 14 человек

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 08:22
В Египте при столкновении двух микроавтобусов погибли 14 человек
Фото: место аварии (twitter. com)

В результате столкновения микроавтобусов также пострадали 10 человек

В Каире (Египет) столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Синьхуа.

Также пострадали 10 человек. Отмечается, что к месту автокатастрофы прибыли 12 автомобилей "скорой помощи". Причины ДТП неизвестны.

Напомним, в Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 получили ранения. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Бандырма провинции Балыкесир. Трое людей погибли на месте происшествия, еще один - в медучреждении.

Ранее сообщалось, что возле итальянского города Сиена в регионе Тоскана попал в аварию автобус с туристами, гражданами Российской Федерации. Отмечается, что в автобусе находились около 60 туристов. Один человек погиб, еще 10 пострадали.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате ДТП, которое произошло в Исландии, погибли трое британских туристов, в том числе один ребенок.

Напомним, в Египте десять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии на трассе Мерса-Матрух - Александрия.

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