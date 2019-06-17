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В ДТП з автобусом у Венесуелі загинули 16 осіб

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 05:19
В ДТП з автобусом у Венесуелі загинули 16 осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/Merida171)

Автобус з'їхав з дороги і перекинувся

У Венесуелі сталася ДТП за участю автобуса, що прямував з міста Сан Крістобаль у Маракайбо, в результаті якоъ загинули 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Nacional.

Відзначається, що аварія сталася через те, що в автобуса лопнула шина, він з'їхав з дороги і перекинувся.

Постраждалих доставили в лікарню. На місце події прибули представники профільних відомств.

Раніше РБК-Україна писало, що в Каїрі (Єгипет) зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті аварії загинуло 14 осіб.

Нагадаємо, в Туреччині туристичний автобус зіткнувся з автомобілем, в результаті чого загинули 4 людини, ще 49 отримали поранення. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі міста Бандирма провінції Баликесір. Троє людей загинули на місці події, ще один - в медустанові.

Раніше повідомлялося, що на північному сході Грузії, в регіоні Тушеті, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в реузльтате якого автомобіля з туристами упав в ущелину.

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