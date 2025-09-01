ДТЕК заживив критичну інфраструктуру Одещини після обстрілів РФ, - голова ОДА

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.

Як повідомлялось, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.

А у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.