ДТЭК заживил критическую инфраструктуру Одесской области после обстрелов РФ, - глава ОГА

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

Как сообщалось, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.

А в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.